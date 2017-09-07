Канадец перед свадьбой смонтировал все селфи за 9 лет: видео

Житель Монреаля Уго Корнелье смонтировал к собственной свадьбе видеоролик из селфи, которые он ежедневно делал на протяжении девяти лет.

644 Канада

фото

Уго Корнелье накануне женитьбы выложил в Сеть видеоролик, который снимал на протяжении 9 лет: каждый день, начиная с 12 лет, молодой человек делал по одном снимку.



На всех фотографиях Корнелье сидит с одинаковым выражением лица, не улыбается и смотрит прямо в камеру. Меняется только одежда, обстановка, прическа и девушки. Завершает многолетний съемочный процесс фото с невестой в белом платье. И только на этом снимке жених позволят себе проявление эмоций.



Всего в ролик вошло более 2,5 тысячи снимков. Смонтированное из них видео длится 2,5 минуты.