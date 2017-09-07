В нижегородском селе открыли пекарню на средства пользователей соцсетей

Жительница села в Нижегородской области открыла «народную пекарню» на деньги, полученные от пользователей соцсетей.

На призыв Галины Инешиной из села Кириллова Нижегородской области откликнулись сотни спонсоров из 9 стран: России, Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Бельгии, Италии. На собранные 250 тысяч рублей, что прислали незнакомые люди из Интернета, Галина Инешина смогла сделать ремонт и купить новое оборудование.



До этого хлеб в Кириллове был привозной, его поставляли нерегулярно. Теперь в селе свежая выпечка подается прямо к завтраку. И вопреки традиционным законам экономики она бывает бесплатной: Инешина решила раздавать часть продукции пенсионерам. Меценатов же она старается разыскать в Интернете и поблагодарить лично.



Сейчас свои заказы здесь каждый забирает сам, но Инешина планирует купить хлебовоз и начать доставку. В округе 15 деревень, и их жители в основном — пожилые люди, многие из которых ездить за хлебом не могут.



По меркам большой экономики скромный сельский стартап оказался очень успешным. Сегодня в пекарне работает треть трудоспособного населения деревни — пусть это всего пять человек, и слова «краудфандинг» они никогда не слышали.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.