СМИ: место Михалкова в Фонде кино может занять Учитель

Режиссер Алексей Учитель может заменить Никиту Михалкова в попечительском совете Фонда кино.
В настоящее время обсуждается возможность вступления Алексея Учителя вместо Никиты Михалкова в попечительский совет Фонда кино. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник во властных структурах. Состав попечительского совета должно утвердить правительство России — это указано в уставе Фонда кино.
В августе Михалков объявил о своем решении выйти из состава попечительского совета. Режиссер отказался работать в совете после того, как его состав был изменен; новый состав совета Михалков назвал «Византией». Самые серьезные разногласия у Михалкова возникли с Натальей Тимаковой, пресс-секретарем председателя правительства Дмитрия Медведева. Как заявил режиссер, у них с Тимаковой «совершенно противоположные взгляды».
В августе Михалков объявил о своем решении выйти из состава попечительского совета. Режиссер отказался работать в совете после того, как его состав был изменен; новый состав совета Михалков назвал «Византией». Самые серьезные разногласия у Михалкова возникли с Натальей Тимаковой, пресс-секретарем председателя правительства Дмитрия Медведева. Как заявил режиссер, у них с Тимаковой «совершенно противоположные взгляды».
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