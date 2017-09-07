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  • 07.09, 15:53

    На учениях в Ленобласти погиб военнослужащий, пятеро ранены

    2 комментария
    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    На учениях в Ленобласти погиб военнослужащий, пятеро ранены

    На учениях в Ленобласти погиб военнослужащий, пятеро ранены

    На учениях в Ленобласти погиб военнослужащий, пятеро ранены
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • На полигоне в Ленинградской области при проведении плановых стрельб погиб военнослужащий, пятеро ранены.

    Как сообщили в штабе Западного военного округа, ЧП произошло около 12:30 мск при проведении плановых стрельб из танка. Один из снарядов отклонился от траектории при касании с землей и взорвался поблизости от укрытия, в котором находились шестеро военнослужащих группы инженерного обеспечения.

    Из сообщения пресс-службы ЗВО: «В результате взрыва один военнослужащий погиб, пятеро получили ранения».

    Сейчас все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывают помощь врачи. На месте происшествия работает комиссия Западного военного округа, передает «Интерфакс».

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