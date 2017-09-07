В Брянске перелезавшему между вагонами подростку оторвало ногу

В Брянске выясняют обстоятельства несчастного случая с подростком.
По данным следствия, накануне, 6 сентября, группа подростков проникла на огороженную территорию станции Брянск-Льговский. Один из молодых людей решил перелезть на другую сторону железнодорожного полотна через сцепку движущихся вагонов-цистерн. В результате подросток получил тяжелую травму и лишился левой ноги.
По факту произошедшего проводится проверка. Сыщики намерены дать правовую оценку действиям родителей, образовательных учреждений, а также органов профилактики безопасного поведения детей, сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.
По факту произошедшего проводится проверка. Сыщики намерены дать правовую оценку действиям родителей, образовательных учреждений, а также органов профилактики безопасного поведения детей, сообщили в Московском межрегиональном управлении на транспорте СКР.
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