В Петербурге семилетнего инвалида выгнали из парка аттракционов

Мать семилетнего Ивана, которого попросили покинуть парк развлечений в
Санкт-Петербурге из-за его инвалидности, обратилась к уполномоченному по правам ребенка.
Родители семилетнего ребенка-инвалида из Санкт-Петербурга пожаловались на «откровенную дискриминацию», с которой столкнулись в городском парке развлечений. Мать ребенка обратилась за помощью к детскому омбудсмену с требованием разобраться, почему администраторы попросили особенного мальчика не играть рядом с обычными детьми.
Инцидент произошел 28 августа. Мать с ребенком пришли в парк развлечений, купили два билета — детский и для сопровождающего — и собирались попрыгать на батутах. Инструктор, оценив физическое состояние ребенка, только после долгих уговоров и заверений, что мать несет полную ответственность за ребенка, согласился пустить мальчика на площадку.
Марина, мать Ивана: «Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку. Там были и другие дети, Ваня никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали „передохнуть“, после чего обещали пустить снова».
Обратно Ивана пустить отказались. По словам администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок, сообщается на сайте омбудсмена.
В итоге женщина написала заявление на имя директора парка, потребовав вернуть деньги. «Спустя неделю деньги возместили. Но даже не извинились! Неужели так могут поступать с особенными детьми? Ведь это откровенная дискриминация», — отмечает мать ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что в ближайшее время информацию об инциденте направят в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Светлана Агапитова: «Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду… у детей-инвалидов равные права с другими детьми».
Инцидент произошел 28 августа. Мать с ребенком пришли в парк развлечений, купили два билета — детский и для сопровождающего — и собирались попрыгать на батутах. Инструктор, оценив физическое состояние ребенка, только после долгих уговоров и заверений, что мать несет полную ответственность за ребенка, согласился пустить мальчика на площадку.
Марина, мать Ивана: «Я объяснила, что полностью беру на себя ответственность за сына, что буду стоять рядом и держать его за руку. Там были и другие дети, Ваня никого не трогал, ни разу никого даже не задел. Все те 15 минут, что он находился на батуте, администратор буквально не отходила от нас. А затем и вовсе непрозрачно намекнула, что пора и честь знать, поскольку скоро должен начаться детский праздник. Я попросила дать еще немного времени, но нам настойчиво советовали „передохнуть“, после чего обещали пустить снова».
Обратно Ивана пустить отказались. По словам администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл особенный ребенок, сообщается на сайте омбудсмена.
В итоге женщина написала заявление на имя директора парка, потребовав вернуть деньги. «Спустя неделю деньги возместили. Но даже не извинились! Неужели так могут поступать с особенными детьми? Ведь это откровенная дискриминация», — отмечает мать ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что в ближайшее время информацию об инциденте направят в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Светлана Агапитова: «Если не касаться моральной стороны вопроса, которая правовой оценке не поддается, в данной ситуации речь идет о качестве оказания услуги ребенку-инвалиду… у детей-инвалидов равные права с другими детьми».
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