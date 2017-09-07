Памятник Пушкину открылся в Москве после реставрации

Реставрация памятника великому русскому поэту Александру Пушкину завершилась в столице.
Отреставрированный памятник Александру Пушкину полностью открыт для обзора, к нему можно подойти. Все ограждения сняты, а строительные леса, окружавшие памятник последние несколько месяцев, демонтированы. Памятник сейчас ограждают обновленные художественные бронзовые цепи, украшением также служат и фонари, окрашенные в черный цвет, сообщает мэрия Москвы.
Памятник «солнцу русской поэзии» восстанавливали больше года. Как отметили в Мосгорнаследии, реставрация стала важным событием в жизни Москвы: памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и традиционное место встреч горожан.
Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать монумент во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи возле Пушкина».
За все время существования памятник реставрировался дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный характер, сообщает «Интерфакс».
Памятник «солнцу русской поэзии» восстанавливали больше года. Как отметили в Мосгорнаследии, реставрация стала важным событием в жизни Москвы: памятник Пушкину — один из символов нашего города, украшение Пушкинской площади и традиционное место встреч горожан.
Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Наконец мы можем с гордостью продемонстрировать результаты этой большой работы и показать монумент во всей его красе. Особенно приятно сделать это в канун 870-летия нашего города: в скором времени москвичи смогут вновь смело назначать встречи возле Пушкина».
За все время существования памятник реставрировался дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный характер, сообщает «Интерфакс».
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