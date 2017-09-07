Голодные медведи терроризируют жителей хабаровского поселка

Жители села Богородское под Хабаровском уже несколько дней стараются не выходить на улицу. Виной всему медведи, которые в поисках пищи забираются во дворы частных домов.

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медведи

Хабаровск

Жительница села Светлана Ушакова сняла на камеру, как медведица пробирается во двор ее дома. Сюда она приходит уже не в первый раз — после визита незваной гостьи из курятника пропало несколько птиц. Именно после частых визитов хозяйки тайги женщина и решила установить камеру наблюдения. Запись она показала охотоведам. Говорит, что так близко к их домам зверь еще никогда не подходил.



Светлана Ушакова, жительница села Богородское: «Мы поздно вечером услышали собачий лай. Когда все немножко затихло, пошли, посмотрели. Везде перья валялись, а в заборе у нас были доски выломаны».



Жители соседнего района встретили косолапого хищника на дороге, неподалеку от села. Зверь направлялся в сторону частных домов.



Местные жители знают — убивать медведей без специального разрешения запрещено. За это могут и к ответственности привлечь, говорит охотовед Юрий Колпак. Мужчина признается: в села хищники, действительно, стали наведываться слишком часто. В первую очередь, их гонит сюда голод. В местных водоемах этим летом слишком мало рыбы, поэтому животные вынуждены искать пропитание на свалках и частных подворьях.



Юрий Колпак, начальник отдела сохранения объектов животного мира Комитета охотничьего хозяйства: «В природе так все устроено — медведица если привела медвежонка на свалку, помойку, то он, поверьте, всю жизнь никогда не минует эту свалку. Он обязательно придет, посмотрит, если хоть раз нашел себе там пищу».



Селяне просят егерей защитить их от косолапых хищников. И пока те решают вопрос о выдаче разрешений на отстрел, местные жители организовали дежурство.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Вязовой.