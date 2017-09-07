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  • 07.09, 15:53
    Вооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео. видеонаблюдение, Волгоград, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео

    Вооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео

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    Вооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео

    Вооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео

    Вооруженное ограбление волгоградского магазина попало на видео

      В Волгограде четверо мужчин в масках, решивших ограбить магазин без лишних зрителей, повесили на дверь табличку «Закрыто, ремонт» и с помощью специального инструмента попытались вскрывать банкомат.

      Сотрудников, угрожая оружием, злоумышленники усадили на пол. Женщины всерьез перепугались: на кадрах видно, как они несколько раз перекрестились, думая, что только чудо может их спасти.

      Терминал преступники пытались распилить полчаса. Забрав наконец содержимое, скрылись. Охранник на месте инцидента появился лишь после случившегося. Он вызвал полицию, и троих злоумышленников сразу же задержали.

      Сейчас ведется розыск четвертого участника преступления — 29-летнего предполагаемого организатора. Ему удалось скрыться. Во следственных действий изъята машина, на которой передвигались нападавшие, устанавливается местонахождение оружия.

      Задержанные в содеянном сознались, пояснив, что надеялись найти в банкомате крупную сумму, но содержимое аппарата их сильно разочаровало.

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