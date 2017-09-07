Центр мировой экономики смещается на Восток: глава ВТБ подвел итоги ВЭФ-2017

смотреть Путин: развитие Дальнего Востока повысит конкурентоспособность России

Председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил единство взглядов главных страны — участниц ВЭФ-2017 по вопросу развития и наращивания сотрудничества, а также нынешней роли азиатских стран в мировой экономике., председатель правления ВТБ: «Пленарная сессия ВЭФ очень понравилась единством взглядов четырех соседних стран, которые однозначно высказывались в пользу наращивания сотрудничества и очень перспективно оценивали перспективы развития регионов. Мне кажется, сегодня центр развития смещается. Европа, Америка — да, но вот здесь огромный потенциал заложен. Азиатско-Тихоокеанский регион развивается быстро, есть большие инвестиционные возможности. И президент (РФ Владимир Путин) сегодня сформулировал задачу на приоритетное развитие этого региона. Он сказал, что уже многое сделано, но предстоит сделать еще больше. И что государство готово использовать стимулы разного рода, чтобы сегодня здесь создать основной центр развития экономики нашей страны».Костин подвел итоги форума для компании ВТБ, отметив, что этот российский банк сейчас является одним из наиболее активных игроков в восточном направлении.: «Мы провели много встреч с руководством различных российских компаний, сегодня подписали пять соглашений с разными регионами, с фондом Дальнего Востока по развитию кредитования малого и среднего бизнеса, что очень важно для региона. В целом, если ты работаешь на Дальнем Востоке, нужно форум посещать, потому что здесь происходят сделки, переговоры, встречи с китайскими, корейскими коллегами. Мы работаем, мы — один из наиболее активных банков в восточном направлении. У нас есть банки и в Китае, и во Вьетнаме, и в Гонконге. Поэтому форум — это большой импульс для дальнейшей работы, для предстоящих 12 месяцев».Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В работе ВЭФ принимают участие делегации из разных стран мира, в том числе из Китая, Индии, Японии, Австралии, Канады, США и Великобритании.