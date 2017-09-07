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  • 07.09, 12:51
    В Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео. ДТП, Киев, Украина, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео

    В Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео

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    В Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео

    В Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео

    В Киеве обгоревший водитель чудом спасся из охваченного пламенем авто: видео

      В Киеве сняли на видео невероятное спасение попавшего в автокатастрофу водителя иномарки.

      На кадрах, которые очевидцы выложили в Сеть, видно, что из горящего автомобиля выскакивает обгоревший человек, падает на асфальт, к нему подбегают люди.

      Серьезное ДТП произошло несколько дней назад на Сапёрно-Слободской улице: иномарка на полном ходу столкнулась с другим автомобилем, врезалась в столб и загорелась.

      Сообщается, что чудом спасшийся водитель был госпитализирован с многочисленными ожогами и переломами. Однако пострадавшему успели оказать помощь, жизни мужчины ничто не угрожает.

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