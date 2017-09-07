Израиль нанес авиаудар по позициям сирийской армии

ВВС Израиля нанесли удар по Сирии с территории Ливана. Жертвами стали двое сирийских военнослужащих.
Как сообщает агентство SANA, израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи города Масьяф в провинции Хама. В результате был нанесен материальный урон и погибли два военнослужащих.
Верховное командование Вооруженных сил САР заявило, что считает произошедшее «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) после побед сирийской армии в нескольких регионах».
Командование считает, что «своими действиями Израиль оказывает прямую поддержку ИГИЛ и другим бандформированиям».
В свою очередь Израиль отказался комментировать авиаудары по Сирии. Однако израильские СМИ сообщили, что целью удара якобы был исследовательский центр, занимающийся разработкой химического оружия, сообщает РИА Новости.
Верховное командование Вооруженных сил САР заявило, что считает произошедшее «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) после побед сирийской армии в нескольких регионах».
Командование считает, что «своими действиями Израиль оказывает прямую поддержку ИГИЛ и другим бандформированиям».
В свою очередь Израиль отказался комментировать авиаудары по Сирии. Однако израильские СМИ сообщили, что целью удара якобы был исследовательский центр, занимающийся разработкой химического оружия, сообщает РИА Новости.
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