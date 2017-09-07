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  • 07.09, 12:51

    Израиль нанес авиаудар по позициям сирийской армии

    1 комментарий

    Израиль нанес авиаудар по позициям сирийской армии

    Израиль нанес авиаудар по позициям сирийской армии

    ВВС Израиля нанесли удар по Сирии с территории Ливана. Жертвами стали двое сирийских военнослужащих.

    Как сообщает агентство SANA, израильские самолеты выпустили с территории Ливана несколько ракет по позициям сирийской армии вблизи города Масьяф в провинции Хама. В результате был нанесен материальный урон и погибли два военнослужащих.

    Верховное командование Вооруженных сил САР заявило, что считает произошедшее «отчаянной попыткой поднять моральный дух боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России) после побед сирийской армии в нескольких регионах».

    Командование считает, что «своими действиями Израиль оказывает прямую поддержку ИГИЛ и другим бандформированиям».

    В свою очередь Израиль отказался комментировать авиаудары по Сирии. Однако израильские СМИ сообщили, что целью удара якобы был исследовательский центр, занимающийся разработкой химического оружия, сообщает РИА Новости.

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