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  • 07.09, 11:20

    СКР: трое вступивших в «Правый сектор» россиян объявлены в международный розыск

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    СКР: трое вступивших в «Правый сектор» россиян объявлены в международный розыск

    СКР: трое вступивших в «Правый сектор» россиян объявлены в международный розыск

    Суд заочно арестовал троих граждан РФ, присоединившихся к «Правому сектору».

    По ходатайству следствия такая мера пресечения избрана в отношении Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артёма Скоропадского. Все они объявлены в международный розыск.

    Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Чудинов, занимая пост заместителя командира одного из боевых подразделений «Правого сектора», принимал активное участие в боях в Донбассе. Скоропадский, который руководит пресс-службой запрещенной организации, выступает в СМИ с призывами к экстремизму, а активист «Правого сектора» Стоцкий принимал участие в митингах и шествиях, а также вел пропаганду в Интернете.

    В связи с этим гражданам РФ вменяются статьи об организации и участии в деятельности экстремистской организации.

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