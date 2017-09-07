СКР: трое вступивших в «Правый сектор» россиян объявлены в международный розыск

Суд заочно арестовал троих граждан РФ, присоединившихся к «Правому сектору».
По ходатайству следствия такая мера пресечения избрана в отношении Игоря Чудинова, Георгия Стоцкого и Артёма Скоропадского. Все они объявлены в международный розыск.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Чудинов, занимая пост заместителя командира одного из боевых подразделений «Правого сектора», принимал активное участие в боях в Донбассе. Скоропадский, который руководит пресс-службой запрещенной организации, выступает в СМИ с призывами к экстремизму, а активист «Правого сектора» Стоцкий принимал участие в митингах и шествиях, а также вел пропаганду в Интернете.
В связи с этим гражданам РФ вменяются статьи об организации и участии в деятельности экстремистской организации.
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, Чудинов, занимая пост заместителя командира одного из боевых подразделений «Правого сектора», принимал активное участие в боях в Донбассе. Скоропадский, который руководит пресс-службой запрещенной организации, выступает в СМИ с призывами к экстремизму, а активист «Правого сектора» Стоцкий принимал участие в митингах и шествиях, а также вел пропаганду в Интернете.
В связи с этим гражданам РФ вменяются статьи об организации и участии в деятельности экстремистской организации.
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