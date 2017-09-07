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  • 07.09, 09:50

    В ДТП на северо-западе Турции погибли семь человек, в том числе ребенок

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    В ДТП на <nobr>северо-западе</nobr> Турции погибли семь человек, в том числе ребенок

    В ДТП на северо-западе Турции погибли семь человек, в том числе ребенок

    В ДТП на <nobr>северо-западе</nobr> Турции погибли семь человек, в том числе ребенок

    Крупная авария произошла на дороге в провинции Бурса на северо-западе Турции.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, на трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и фургон. Известно, что авария произошла на одном из перекрестков на дороге Бурса — Анкара.

    В ДТП погибли по меньшей мере семь человек погибли, в том числе ребенок. Были ли в микроавтобусе туристы — пока не известно.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

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