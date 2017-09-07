В ДТП на северо-западе Турции погибли семь человек, в том числе ребенок

Крупная авария произошла на дороге в провинции Бурса на
северо-западе Турции.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ, на трассе столкнулись микроавтобус с пассажирами и фургон. Известно, что авария произошла на одном из перекрестков на дороге Бурса — Анкара.
В ДТП погибли по меньшей мере семь человек погибли, в том числе ребенок. Были ли в микроавтобусе туристы — пока не известно.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В ДТП погибли по меньшей мере семь человек погибли, в том числе ребенок. Были ли в микроавтобусе туристы — пока не известно.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии