Украинским школам запретили преподавать в старших классах на русском языке

Эксперты уверены: запрет русского языка в украинских школах приведет к тому, что через несколько лет страна получит безграмотное население.
Депутаты Верховной рады Украины, едва успев выйти из отпуска, приняли закон о так называемой тотальной украинизации образования: запретили преподавать на русском языке. Крестовый поход против русской речи украинские власти начали давно. Чего только они уже не предпринимали: и классику советского кино переводили на украинский, и таблички с названиями улиц на русском языке меняли. И даже в аэропортах и на вокзалах сотрудникам запрещали говорить по-русски. Хотя ясно, что они его знают. По последним соцопросам на русском языке дома и вне его говорят более 60% жителей Украины. В их числе даже сами депутаты Рады. Может ли что-то изменить новая инициатива украинских парламентариев, выясняла корреспондент НТВ Валерия Алёхина.
Вот так в один миг перевести школы по всей стране на преподавание исключительно на украинском языке депутаты Рады не смогли. Во-первых, на полномасштабную образовательную реформу не хватает денег, во-вторых, в самих школах мало кто готов к такому ноу-хау.
Тем не менее, по этому новому закону с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. Речь идет о русском, а также о венгерском и румынском языках. С пятого класса это уже запрещается. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано полностью, в том числе и в младших классах.
А пока будет действовать так называемый переходный период. Но депутаты Рады уже настоятельно порекомендовали переводить для старшеклассников все предметы на украинский язык. Из библиотек изымают сотни изданий, в том числе редкие экземпляры. Во Львове школьные библиотекари в ужасе рассказывают, что книги на русском языке, включая классику, попросту сжигают. А вместо этого полки школьных библиотек забивают современной, по большей части низкопробной украинской литературой. Но в Киеве уверены, что так и должно быть.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Это нужно сегодня всей стране. Безусловно, мы не хотим закрытия школ и сокращения учителей, но этот закон даст позитивный результат».
Однако, украинские эксперты уверяют: если школьники перестают учить русский, но это не означает, что они автоматически начинают заниматься украинском. Да и сами учителя, привыкшие вести уроки на русском, просто не могут мигом программы по всем дисциплинам перевести на украинский. И из-за этого уже возникают серьезные конфликты. Примером тому стал скандал с депутатом-националистом Игорем Мирошниченко, который в эфире местного телеканала предложил бить палками детей и педагогов «за разговоры на вражеском языке».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Вот так в один миг перевести школы по всей стране на преподавание исключительно на украинском языке депутаты Рады не смогли. Во-первых, на полномасштабную образовательную реформу не хватает денег, во-вторых, в самих школах мало кто готов к такому ноу-хау.
Тем не менее, по этому новому закону с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств. Речь идет о русском, а также о венгерском и румынском языках. С пятого класса это уже запрещается. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано полностью, в том числе и в младших классах.
А пока будет действовать так называемый переходный период. Но депутаты Рады уже настоятельно порекомендовали переводить для старшеклассников все предметы на украинский язык. Из библиотек изымают сотни изданий, в том числе редкие экземпляры. Во Львове школьные библиотекари в ужасе рассказывают, что книги на русском языке, включая классику, попросту сжигают. А вместо этого полки школьных библиотек забивают современной, по большей части низкопробной украинской литературой. Но в Киеве уверены, что так и должно быть.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Это нужно сегодня всей стране. Безусловно, мы не хотим закрытия школ и сокращения учителей, но этот закон даст позитивный результат».
Однако, украинские эксперты уверяют: если школьники перестают учить русский, но это не означает, что они автоматически начинают заниматься украинском. Да и сами учителя, привыкшие вести уроки на русском, просто не могут мигом программы по всем дисциплинам перевести на украинский. И из-за этого уже возникают серьезные конфликты. Примером тому стал скандал с депутатом-националистом Игорем Мирошниченко, который в эфире местного телеканала предложил бить палками детей и педагогов «за разговоры на вражеском языке».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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