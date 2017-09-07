Депутаты Госдумы рассказали, как провели свои отпуска

Почему депутаты Думы выбирали отдых на родине? Как отличаются пристрастия парламентариев, в зависимости от партийной принадлежности? И сколько стоит депутатский отпуск в 2017 году?
Осенняя сессия Госдумы начнется через несколько дней. А пока всем интересно узнать, как же отдыхали народные избранники минувшим летом. И можно констатировать, что слухи о роскошных виллах на Лазурном берегу или Мальдивах как-то отошли на второй план. Как парламентарии в этом году провели свои отпуска, выяснил корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Недели две назад единоросс Виталий Милонов закидывал удочки в Средиземное море у берегов Ливана. А последние дни отпуска проводит в Финском заливе у берегов Петербурга, где рос и Милонов-чиновник, и Милонов-рыбак. Он с легкостью разбирается в рыболовных снастях и знает, как оставаться политическим живцом, на которого многие клюют, но съесть никто не может.
Это раньше было так: говорим «отдыхающий депутат», подразумеваем — Антарктиду или Лазурный берег. Сейчас либо сами народные избранники стали осторожнее, либо партия сказала «не надо». Но найти в Интернете следы шикарного отдыха думцев почти невозможно.
Депутат-коммунист Валерий Рашкин показывает в телефоне свои вершины, и не только политические. Этим летом добавилась еще одна. В год 100-летия революции и 50-летия самого массового восхождения на Эльбрус, российские коммунисты решили занести красное знамя на высоту 5,5 километров.
Его лицо не очень известно массовому зрителю, но для депутата «Справедливой России» Анатолия Аксакова оно, может, и к лучшему. В Крыму, куда он ездит каждое лето, депутата в нем не признают. А значит, можно и без галстука, и без брюк. Депутат уверяет: никакого партийного указания «осваивать Крым» в Госдуме нет, это порыв души, глаз и кошелька. Здесь все-таки дешевле, чем на Лазурном берегу. И как удержаться, чтобы не спросить — а насколько дешевле?
Анатолий Аксаков, депутат Госдумы : «Около 100 тысяч рублей. Это и за проживание, и за еду. Естественно, экскурсионные поездки».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Недели две назад единоросс Виталий Милонов закидывал удочки в Средиземное море у берегов Ливана. А последние дни отпуска проводит в Финском заливе у берегов Петербурга, где рос и Милонов-чиновник, и Милонов-рыбак. Он с легкостью разбирается в рыболовных снастях и знает, как оставаться политическим живцом, на которого многие клюют, но съесть никто не может.
Это раньше было так: говорим «отдыхающий депутат», подразумеваем — Антарктиду или Лазурный берег. Сейчас либо сами народные избранники стали осторожнее, либо партия сказала «не надо». Но найти в Интернете следы шикарного отдыха думцев почти невозможно.
Депутат-коммунист Валерий Рашкин показывает в телефоне свои вершины, и не только политические. Этим летом добавилась еще одна. В год 100-летия революции и 50-летия самого массового восхождения на Эльбрус, российские коммунисты решили занести красное знамя на высоту 5,5 километров.
Его лицо не очень известно массовому зрителю, но для депутата «Справедливой России» Анатолия Аксакова оно, может, и к лучшему. В Крыму, куда он ездит каждое лето, депутата в нем не признают. А значит, можно и без галстука, и без брюк. Депутат уверяет: никакого партийного указания «осваивать Крым» в Госдуме нет, это порыв души, глаз и кошелька. Здесь все-таки дешевле, чем на Лазурном берегу. И как удержаться, чтобы не спросить — а насколько дешевле?
Анатолий Аксаков, депутат Госдумы : «Около 100 тысяч рублей. Это и за проживание, и за еду. Естественно, экскурсионные поездки».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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