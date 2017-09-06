Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 06.09, 21:44

    Протестующие против ПРО США южнокорейцы вступили в схватку с полицией

    1 комментарий
    Протестующие против ПРО США южнокорейцы вступили в схватку с полицией

    Протестующие против ПРО США южнокорейцы вступили в схватку с полицией

    Протестующие против ПРО США южнокорейцы вступили в схватку с полицией

    Столкновениями с полицией обернулась акция протеста против размещения американского противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее.

    Беспорядки начались после того, как полицейские попытались разогнать жителей одного из общинных центров уезда Сонджу, вышедших на демонстрацию. В результате беспорядков есть пострадавшие, однако их число и состояние не уточняется, передает ТАСС.

    США размещают в Южной Корее свои системы ПРО в связи с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Несколько установок THAAD были доставлены в страну весной этого года в провинции Кенсан-Намдо, а 7 сентября планируется развернуть еще четыре — в уезде Сонджу. Однако жители этого уезда уже давно выступают против. Они опасаются, что электромагнитное излучение радара опасно для здоровья и губительно скажется на урожае дынь.

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