Протестующие против ПРО США южнокорейцы вступили в схватку с полицией

Столкновениями с полицией обернулась акция протеста против размещения американского противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее.
Беспорядки начались после того, как полицейские попытались разогнать жителей одного из общинных центров уезда Сонджу, вышедших на демонстрацию. В результате беспорядков есть пострадавшие, однако их число и состояние не уточняется, передает ТАСС.
США размещают в Южной Корее свои системы ПРО в связи с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Несколько установок THAAD были доставлены в страну весной этого года в провинции Кенсан-Намдо, а 7 сентября планируется развернуть еще четыре — в уезде Сонджу. Однако жители этого уезда уже давно выступают против. Они опасаются, что электромагнитное излучение радара опасно для здоровья и губительно скажется на урожае дынь.
США размещают в Южной Корее свои системы ПРО в связи с растущей угрозой со стороны Северной Кореи. Несколько установок THAAD были доставлены в страну весной этого года в провинции Кенсан-Намдо, а 7 сентября планируется развернуть еще четыре — в уезде Сонджу. Однако жители этого уезда уже давно выступают против. Они опасаются, что электромагнитное излучение радара опасно для здоровья и губительно скажется на урожае дынь.
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