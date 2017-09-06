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  • 06.09, 18:41

    ФАС намерена запретить регионам завышать тарифы ЖКХ

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    ФАС намерена запретить регионам завышать тарифы ЖКХ

    ФАС намерена запретить регионам завышать тарифы ЖКХ

    ФАС намерена запретить регионам завышать тарифы ЖКХ

    ФАС планирует запретить регионам поднимать тарифы на услуги ЖКХ и электроэнергию выше уровня, установленного правительством.

    В правительство РФ внесен проект федерального закона, который должен лишить российские регионы права поднимать тарифы на электричество и ЖКХ выше уровня, установленного правительством по всей стране. Законопроект предложила Федеральная антимонопольная служба, он согласован с Минэкономразвития и Минэнерго, сообщил заместитель главы ФАС Виталий Королев на Восточном экономическом форуме.

    Виталий Королев, замглавы ФАС: «Мы по этой истории активно дискутируем на уровне правительства. Мы устанавливаем предельные уровни, например, стоимости услуг на передачу электроэнергии на федеральном уровне. После чего тариф на уровне субъекта на основании того, что у компании есть инвестпрограмма, может без какого-либо уведомления, а тем более согласования с ФАС, этот уровень превысить».

    По словам Королева, в некоторых субъектах РФ рост тарифов на электроэнергию может достигать 20% при среднем росте, объявленном правительством по стране, в 3%. Подобная ситуация наблюдается в сфере ЖКХ. Существует от 6 до 8 законных оснований превысить индекс платы граждан за коммунальные услуги, и, пользуясь ими, регионы могут повысить тарифы на 10–20% при среднем значении 4% в этом году, передает слова Королева «Интерфакс».

    Виталий Королев: «В этом смысле мы также выступаем за то, чтобы эти основания исключить. Иначе мы на федеральном уровне не можем проводить цельную политику. Президент и правительство говорят о невысоких темпах роста тарифов, при этом в конкретном регионе он может значительно превышать среднероссийский».

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