В Крыму запретили операционную систему Linux

Разработчики дистрибутива Fedora для Linux запретили поставки операционной системы в Крым
из-за антироссийских санкций США.
Разработчики дистрибутива Fedora для операционной системы Linux объявили о запрете поставок системы в Крым. В сообщении, опубликованном на сайте проекта, говорится, что проект зарегистрирован в США и подчиняется американским Правилам экспортного регулирования, согласно которым поставки ПО в ряд стран и регионов, в том числе в Крым, запрещен из-за санкций.
Русскоязычные участники Fedora напомнили на своем сайте, что в проекте действует правило «не спрашивай, не говори» (don’t ask, don’t tell), согласно которому пользователи не обязаны никого уведомлять, откуда они и где они собираются использовать Linux.
Fedora — дистрибутив операционной системы Linux. Проект служит для тестирования новых технологий, которые потом включаются в продукты ряда компаний. Его цель — создать готовую операционную систему из свободного программного обеспечения.
Русскоязычные участники Fedora напомнили на своем сайте, что в проекте действует правило «не спрашивай, не говори» (don’t ask, don’t tell), согласно которому пользователи не обязаны никого уведомлять, откуда они и где они собираются использовать Linux.
Fedora — дистрибутив операционной системы Linux. Проект служит для тестирования новых технологий, которые потом включаются в продукты ряда компаний. Его цель — создать готовую операционную систему из свободного программного обеспечения.
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