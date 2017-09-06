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  • 06.09, 18:42

    Атаку ивантеевского стрелка признали покушением на убийство

    1 комментарий
    Атаку ивантеевского стрелка признали покушением на убийство

    Атаку ивантеевского стрелка признали покушением на убийство

    Атаку ивантеевского стрелка признали покушением на убийство

    Дело подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе, дополнительно квалифицировали как покушение на убийство. Следствие будет ходатайствовать об аресте школьника.

    После ЧП в Ивантеевке следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Теперь к первым двум присоединилась статья «Покушение на убийство».

    Следствие намерено просить суд арестовать 15-летнего подозреваемого, сообщили «Интерфаксу» в СК РФ.

    Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 15-летний ивантеевский стрелок может уйти от ответственности.

    смотретьПодросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке
    Подросток долго готовил нападение на школу в Ивантеевке
    Накануне ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу информатики и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали несколько учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон со второго этажа. Три ребенка получили переломы.

    смотретьШкольный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
    Школьный стрелок из Ивантеевки хвастался потайной оружейной мастерской
    Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. В школе у подростка были конфликты с одноклассниками и учителями.

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