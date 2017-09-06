Атаку ивантеевского стрелка признали покушением на убийство

Дело подростка, устроившего стрельбу в ивантеевской школе, дополнительно квалифицировали как покушение на убийство. Следствие будет ходатайствовать об аресте школьника.
После ЧП в Ивантеевке следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность». Теперь к первым двум присоединилась статья «Покушение на убийство».
Следствие намерено просить суд арестовать 15-летнего подозреваемого, сообщили «Интерфаксу» в СК РФ.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 15-летний ивантеевский стрелок может уйти от ответственности.
Накануне ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу информатики и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали несколько учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон со второго этажа. Три ребенка получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. В школе у подростка были конфликты с одноклассниками и учителями.
Следствие намерено просить суд арестовать 15-летнего подозреваемого, сообщили «Интерфаксу» в СК РФ.
Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета: «Исходя из объективно установленной на данный момент картины произошедшего следователи дополнительно квалифицировали действия подозреваемого как покушение на убийство».
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что 15-летний ивантеевский стрелок может уйти от ответственности.
Накануне ученик 9 класса школы в Ивантеевке напал на учительницу информатики и ударил ее по голове кухонным топориком. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница была ранена в голову и лицо, ее увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали несколько учеников, которые в страхе за свою жизнь выпрыгнули из окон со второго этажа. Три ребенка получили переломы.
Известно, что оружие ученик пронес в школу под длинным плащом, минуя охрану. Ружье ему подарили родители. В школе у подростка были конфликты с одноклассниками и учителями.
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