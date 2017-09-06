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  • 06.09, 18:42

    Хакеры взломали сайт иранского стадиона и потребовали пустить женщин на матчи

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    Хакеры взломали сайт иранского стадиона и потребовали пустить женщин на матчи

    Хакеры взломали сайт иранского стадиона и потребовали пустить женщин на матчи

    Хакеры взломали сайт крупнейшего в Иране стадиона «Азади».

    Из-за кибератаки на главной странице сайта появился баннер с призывом разрешить иранским женщинам посещать стадионы. Надпись провисела на сайте несколько часов, передает ISNA.

    При этом отмечается, что хакеры атаковали сайт крупнейшего стадиона Ирана на следующий день после того, как двум женщинам-депутатам разрешили посетить отборочный матч к ЧМ-2018 с Сирией (2:2), который проходил в Тегеране. Для этого они получили от министерства спорта Ирана специальные разрешения. При этом другие женщины — члены парламента от приглашений отказались.

    Таким образом, иранским женщинам впервые с момента Исламской революции 1979 года официально позволили посетить спортивное мероприятие с участием мужчин. Обычно для того, чтобы попасть на матчи мужских команд, иранкам приходится идти на различные ухищрения. Например, переодеваться в мужчин.

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