Анастасия Заворотнюк откроет собственный телеканал

В Минске завершились съёмки сериала «Каспий 24» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Она сыграла мечтательную героиню по имени Полина Королёва, чья сила воли и сильный характер позволили создать собственный телеканал.

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По сюжету, Полина Королёва выигрывает тендер на создание губернаторского телеканала в Астрахани. Теперь вдохновленная женщина делает все, чтобы осуществить свою мечту, и не дать чужим корыстным интересам изменить заданный ритм и линию работы телеканала. Полине Королёвой придется сражаться с непониманием местных жителей, искать подход к неуступчивым телевизионщикам, а также решать проблемы личного характера, ведь для нее телевидение — это жизнь, которую она принимает со всеми невзгодами и радостями.



Анастасия Заворотнюк: «Моя героиня — хрупкая женщина, которая ставит перед собой большую задачу. Она создает целый телеканал, преодолевая на этом пути множество проблем, ежедневно борясь за свои идеи. Пожалуй, главная ее черта — это верность себе, вера в свои силы, она знает, чего хочет и твердо следует за своей мечтой: создать настоящее телевидение, тёплое и сокровенное, способное делать людей добрее и счастливее. И именно это дает ей необходимый стимул, чтобы не сдаться под влиянием обстоятельств. Для меня стало огромным удивлением, что все написанное основано на реальных событиях. Но после знакомства с прототипом моей героини, Еленой Ульяновой, все встало на свои места. Самые поразительные истории преподносит нам жизнь, она самый непредсказуемый и изобретательный сценарист».



Увидеть сериал «Каспий 24» зрители смогут уже в новом сезоне на НТВ.

