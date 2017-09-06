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  • 06.09, 18:41
    Для болельщиков ЧМ-2018 проложили туристические маршруты. выставки и музеи, традиции и обычаи, туризм и путешествия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДля болельщиков ЧМ-2018 проложили туристические маршруты

    Для болельщиков ЧМ-2018 проложили туристические маршруты

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    Для болельщиков <nobr>ЧМ-2018</nobr> проложили туристические маршруты

    Для болельщиков ЧМ-2018 проложили туристические маршруты

    Для болельщиков <nobr>ЧМ-2018</nobr> проложили туристические маршруты

      В 11 российских городах сегодня готовят тактические схемы и стартовый состав местных достопримечательностей. Маршруты прокладывают для болельщиков чемпионата мира по футболу.

      В перерывах между матчами фанаты смогут продегустировать местную кухню, сразиться в традиционных играх и почувствовать национальный колорит. Корреспондент НТВ Андрей Шамин прошел по спортивным тропам Мордовии.

      Они думали сразу бутсы наденут, а им лапти дали и танцевать заставили. Больше всего это понравилось гостям из Замбии и Мадагаскара. ​Футбол футболом, а гостеприимство по расписанию. Национальные блины пача почти такие же, как обычные, только толще и вкуснее.

      Физическая подготовка для болельщиков здесь — тоже по старинным мордовским рецептам: кто дальше копье метнет, или кто «на мешках» сильнее окажется. У этих футбольных фанатов сильнее пока чувство такта. ​На время чемпионата студенты из Африки, Индии, Марокко, Мадагаскара и Афганистана намерены быть волонтерами, но пока изучают национальный колорит. Сегодня по плану «Тюштян Накселмат» — мордовские народные игры с полным погружением.

      Если футбол, это когда 11 человек играют, а все остальные смотрят, то «Тюштян Накселмат» — это когда эти самые все остальные должны бегать как заведенные. В этой мордовской народной игре, как и в футболе, важны и тактика, и выносливость, и немного везения.

      ​В музеях республики, пожалуй, еще никогда так внимательно не следили за околофутбольными новостями. Весь вопрос в том, какие команды приедут и какие языки придется добавить в аудиогиды. Подробнее — в репортаже НТВ.

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