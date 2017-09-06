Суд приговорил к трем годам колонии двух хакеров из «Шалтая-Болтая»

Мосгорсуд огласил обвинительный приговор по делу двух участников хакерской группы
«Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова.
Суд признал хакеров виновными в незаконном доступе к компьютерной информации и приговорил их к трем годам колонии общего режима.
Судья: «Суд постановил признать Теплякова и Филинова виновными и назначить Теплякову наказание в виде трех лет колонии общего режима, Филинову в виде трех лет колонии общего режима».
Суд также постановил зачесть обоим обвиняемым в счет наказания время содержания под стражей с 16 сентября 2016 года. Кроме того, у Филонова в счет государства конфискованы найденные 70 тысяч евро.
Дело хакеров рассматривалось в закрытом режиме, материалы имеют гриф «секретно».
Напомним, сайт «Шалтай-Болтай» появился несколько лет назад и публиковал взломанную переписку российских госчиновников. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов. Среди них взлом почты помощника президента РФ Андрея Белоусова, топ-менеджера «Сбербанка» Евгения Кислякова, телеведущего Дмитрия Киселева, а также Елены Морозовой из группы «Сумма». Среди возможных потерпевших проходили пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба, и не были признаны таковыми.
Ранее Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Аникеев признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке, а прокуратура запросила для него лишь 2,5 года колонии.
Блог «Шалтай-Болтай» был заблокирован Роскомнадзором в июле 2014 года.
Судья: «Суд постановил признать Теплякова и Филинова виновными и назначить Теплякову наказание в виде трех лет колонии общего режима, Филинову в виде трех лет колонии общего режима».
Суд также постановил зачесть обоим обвиняемым в счет наказания время содержания под стражей с 16 сентября 2016 года. Кроме того, у Филонова в счет государства конфискованы найденные 70 тысяч евро.
Дело хакеров рассматривалось в закрытом режиме, материалы имеют гриф «секретно».
Напомним, сайт «Шалтай-Болтай» появился несколько лет назад и публиковал взломанную переписку российских госчиновников. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов. Среди них взлом почты помощника президента РФ Андрея Белоусова, топ-менеджера «Сбербанка» Евгения Кислякова, телеведущего Дмитрия Киселева, а также Елены Морозовой из группы «Сумма». Среди возможных потерпевших проходили пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба, и не были признаны таковыми.
Ранее Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Аникеев признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке, а прокуратура запросила для него лишь 2,5 года колонии.
Блог «Шалтай-Болтай» был заблокирован Роскомнадзором в июле 2014 года.
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