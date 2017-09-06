Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 17:10

    Суд приговорил к трем годам колонии двух хакеров из «Шалтая-Болтая»

    комментировать
    Суд приговорил к трем годам колонии двух хакеров из <nobr>«Шалтая-Болтая»</nobr>

    Суд приговорил к трем годам колонии двух хакеров из «Шалтая-Болтая»

    Суд приговорил к трем годам колонии двух хакеров из <nobr>«Шалтая-Болтая»</nobr>
  • Фото: ТАСС

    • Мосгорсуд огласил обвинительный приговор по делу двух участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Константина Теплякова и Александра Филинова.

    Суд признал хакеров виновными в незаконном доступе к компьютерной информации и приговорил их к трем годам колонии общего режима.

    Судья: «Суд постановил признать Теплякова и Филинова виновными и назначить Теплякову наказание в виде трех лет колонии общего режима, Филинову в виде трех лет колонии общего режима».

    Суд также постановил зачесть обоим обвиняемым в счет наказания время содержания под стражей с 16 сентября 2016 года. Кроме того, у Филонова в счет государства конфискованы найденные 70 тысяч евро.

    Дело хакеров рассматривалось в закрытом режиме, материалы имеют гриф «секретно».

    Напомним, сайт «Шалтай-Болтай» появился несколько лет назад и публиковал взломанную переписку российских госчиновников. В окончательном обвинении фигурировали шесть эпизодов. Среди них взлом почты помощника президента РФ Андрея Белоусова, топ-менеджера «Сбербанка» Евгения Кислякова, телеведущего Дмитрия Киселева, а также Елены Морозовой из группы «Сумма». Среди возможных потерпевших проходили пресс-секретаря председателя правительства РФ Натальи Тимаковой и заместителя начальника управления по внутренней политике администрации президента РФ Тимура Прокопенко. Однако они заявили об отсутствии ущерба, и не были признаны таковыми.

    Ранее Мосгорсуд приговорил лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима. Аникеев признал вину и сотрудничал со следствием, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке, а прокуратура запросила для него лишь 2,5 года колонии.

    Блог «Шалтай-Болтай» был заблокирован Роскомнадзором в июле 2014 года.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru