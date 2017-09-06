Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

Под Читой с рельсов сошли 14 вагонов.
По предварительным данным, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ военного поезда, а также три вагона сопровождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
Между тем в пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили о сходе 10 вагонов грузового поезда. Авария произошла на станции Чита-2.
Ликвидацией последствий аварии занимается восстановительный поезд. Создан оперативный штаб.
В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.
Между тем в пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили о сходе 10 вагонов грузового поезда. Авария произошла на станции Чита-2.
Ликвидацией последствий аварии занимается восстановительный поезд. Создан оперативный штаб.
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