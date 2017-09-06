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  • 06.09, 15:40

    Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

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    Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

    Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

    Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье

    Под Читой с рельсов сошли 14 вагонов.

    По предварительным данным, во время движения сошли с рельсов 11 грузовых платформ военного поезда, а также три вагона сопровождения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    В результате аварии никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.

    Между тем в пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили о сходе 10 вагонов грузового поезда. Авария произошла на станции Чита-2.

    Ликвидацией последствий аварии занимается восстановительный поезд. Создан оперативный штаб.
    Источник: военный эшелон сошел с рельсов в Забайкалье. железные дороги, Чита. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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