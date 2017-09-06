Вице-премьер Госсовета КНР: Россия выдержала санкционный удар Запада

Владимир Путин во Владивостоке встретился с
вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном.
Российский президент отметил вклад вице-премьера в развитие российско-китайских связей, а также сообщил, что подписал указ о награждении Ван Яна Орденом Дружбы.
По словам российского президента, награда будет вручена Дмитрием Медведевым во время встречи премьер-министров.
В свою очередь Ван Ян поблагодарил Путина за награду, пообещал прилагать максимум усилий для улучшения китайско-российских отношений и заявил, что России удалось выдержать «санкционный удар» Запада, передает ТАСС.
Ван Ян, вице-премьера Госсовета КНР: «В последние годы под Вашим руководством Россия выдержала вялый рост мировой экономики, а также санкционный удар Запада. Российская экономика начала уверенно, стабильно восстанавливаться, отмечено улучшение основных экономических показателей».
По словам российского президента, награда будет вручена Дмитрием Медведевым во время встречи премьер-министров.
В свою очередь Ван Ян поблагодарил Путина за награду, пообещал прилагать максимум усилий для улучшения китайско-российских отношений и заявил, что России удалось выдержать «санкционный удар» Запада, передает ТАСС.
Ван Ян, вице-премьера Госсовета КНР: «В последние годы под Вашим руководством Россия выдержала вялый рост мировой экономики, а также санкционный удар Запада. Российская экономика начала уверенно, стабильно восстанавливаться, отмечено улучшение основных экономических показателей».
Комментарии