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  • 06.09, 14:08

    Швейцарская компания впервые за 80 лет представила новый тип шоколада

    1 комментарий
    Швейцарская компания впервые за 80 лет представила новый тип шоколада

    Швейцарская компания впервые за 80 лет представила новый тип шоколада

    Швейцарская компания впервые за 80 лет представила новый тип шоколада

    Швейцарская компания Barry Callebaut представила публике розовый шоколад.

    Как заявили в компании, новый тип лакомства отличается не только цветом, но и вкусом. Розовый шоколад, который получается из какао-бобов сорта Ruby, не сладкий или горький, а обладает особым фруктовым вкусом.

    При этом в Barry Callebaut уверяют, что при производстве не используются красители и вкусовых добавки. На разработку розового шоколада у сотрудников европейских научно-исследовательских центров ушел не один год. Представлено же лакомство было на специальном мероприятии в Шанхае.

    В компании рассчитывают на то, что розовый шоколад придется по вкусу поколению миллениалов — тем, кто родился с 1980 по 2000 годы.

    Отметим, что в последний раз новый тип шоколада был представлен 80 лет назад. Тогда компания Nestle начала продавать белый шоколад.

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