Швейцарская компания впервые за 80 лет представила новый тип шоколада

Швейцарская компания Barry Callebaut представила публике розовый шоколад.
Как заявили в компании, новый тип лакомства отличается не только цветом, но и вкусом. Розовый шоколад, который получается из какао-бобов сорта Ruby, не сладкий или горький, а обладает особым фруктовым вкусом.
При этом в Barry Callebaut уверяют, что при производстве не используются красители и вкусовых добавки. На разработку розового шоколада у сотрудников европейских научно-исследовательских центров ушел не один год. Представлено же лакомство было на специальном мероприятии в Шанхае.
В компании рассчитывают на то, что розовый шоколад придется по вкусу поколению миллениалов — тем, кто родился с 1980 по 2000 годы.
Отметим, что в последний раз новый тип шоколада был представлен 80 лет назад. Тогда компания Nestle начала продавать белый шоколад.
При этом в Barry Callebaut уверяют, что при производстве не используются красители и вкусовых добавки. На разработку розового шоколада у сотрудников европейских научно-исследовательских центров ушел не один год. Представлено же лакомство было на специальном мероприятии в Шанхае.
В компании рассчитывают на то, что розовый шоколад придется по вкусу поколению миллениалов — тем, кто родился с 1980 по 2000 годы.
Отметим, что в последний раз новый тип шоколада был представлен 80 лет назад. Тогда компания Nestle начала продавать белый шоколад.
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