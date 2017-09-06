В Москве открылась юбилейная Международная книжная ярмарка

В Москве на ВДНХ в тридцатый раз собрались издатели, писатели и, конечно, читатели из разных стран.

В столице открылась 30-я Международная книжная выставка-ярмарка. Огромный павильон на ВДНХ на пять дней станет деловой платформой для издателей почти из сорока стран.



В этом году на ярмарке будут открыты читальные залы, где у посетителей будет возможность не только познакомиться с книжными новинками, но и пообщаться с известными писателями, переводчиками, издателями и другими деятелями книжной индустрии. Гостей также ожидает несколько громких книжных премьер.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.