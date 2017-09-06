Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 14:08

    Четыре украинских политолога и журналист стали жертвами ДТП

    комментировать
    Четыре украинских политолога и журналист стали жертвами ДТП

    Четыре украинских политолога и журналист стали жертвами ДТП

    Четыре украинских политолога и журналист стали жертвами ДТП

    В Ровенской области Украины пять человека погибли при столкновении двух автомобилей.

    Автокатастрофа произошла сегодня утром, 6 сентября, в Рокитнянском районе. Opel Omega по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым DAF, передает УНИАН.

    На месте погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров и журналист Владимир Карагуяр. А позднее в больнице скончался общественный деятель и политолог Сергей Попов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru