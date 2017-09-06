Четыре украинских политолога и журналист стали жертвами ДТП

В Ровенской области Украины пять человека погибли при столкновении двух автомобилей.
Автокатастрофа произошла сегодня утром, 6 сентября, в Рокитнянском районе. Opel Omega по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым DAF, передает УНИАН.
На месте погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров и журналист Владимир Карагуяр. А позднее в больнице скончался общественный деятель и политолог Сергей Попов.
На месте погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринный, Александр Никаноров и журналист Владимир Карагуяр. А позднее в больнице скончался общественный деятель и политолог Сергей Попов.
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