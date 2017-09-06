Япония и Россия обсудили строительство моста между государствами

Российско-японский мост может соединить острова Хоккайдо и Сахалин.

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Строительство автомобильно-железнодорожного моста между Хоккайдо и Сахалином обсудили на на экономическом форуме во Владивостоке главы Японии и России. Как отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, российская сторона близка к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина.



Игорь Шувалов, вице-премьер РФ: «Возможно ли это сделать? Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем».



Шуволов подчеркнул, что доведение железной дороги до побережья даст дополнительные возможности использования российской железнодорожной инфраструктуры.



Также на ВЭФ-2017 продолжат обсуждение проекта строительства энергомоста из России в Японию. Ранее рассматривались два варианта направления — с Сахалина или от Владивостока. Речь идет о прокладке кабеля большой мощности. Инвестиции в строительство российской части энергомоста РФ-Япония предварительно были оценены в 1,97 миллиарда долларов. На предыдущем ВЭФ президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.