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  • 06.09, 12:37

    Япония и Россия обсудили строительство моста между государствами

    5 комментариев
    Япония и Россия обсудили строительство моста между государствами

    Япония и Россия обсудили строительство моста между государствами

    Япония и Россия обсудили строительство моста между государствами
  • Фото: ТАСС

    • Российско-японский мост может соединить острова Хоккайдо и Сахалин.

    Строительство автомобильно-железнодорожного моста между Хоккайдо и Сахалином обсудили на на экономическом форуме во Владивостоке главы Японии и России. Как отметил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, российская сторона близка к тому, чтобы начать свою часть работы — доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина.

    Игорь Шувалов, вице-премьер РФ: «Возможно ли это сделать? Возможно, при современных технологиях это даже не так дорого. И мы с японскими партнерами это серьезно обсуждаем».

    Шуволов подчеркнул, что доведение железной дороги до побережья даст дополнительные возможности использования российской железнодорожной инфраструктуры.

    Также на ВЭФ-2017 продолжат обсуждение проекта строительства энергомоста из России в Японию. Ранее рассматривались два варианта направления — с Сахалина или от Владивостока. Речь идет о прокладке кабеля большой мощности. Инвестиции в строительство российской части энергомоста РФ-Япония предварительно были оценены в 1,97 миллиарда долларов. На предыдущем ВЭФ президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия готова предоставить конкурентную цену на электроэнергию на долгосрочной основе для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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