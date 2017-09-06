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  • 06.09, 11:07
    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт. экономика и бизнес, энергетика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

    3 комментария
    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

    В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

      Минэнерго выходит на новый этап борьбы с обычными лампочками. Замминистра Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума сообщил: ведомство хочет запретить лампы накаливания мощностью выше 50 ватт.

      И если министерство подготовит обоснование такой меры, то в правительство предложение внесут до конца года.

      С 2011 года в России запрещено производить и продавать лампы накаливания мощностью 100 ватт и более. Инюцын сообщил, что за это время доля светодиодных ламп выросла в стране с двух до 28% рынка. Но, по словам замминистра, нужно поработать над их ценой. Этот вопрос требует серьезного подхода, в том числе с участием экспертного сообщества.




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