В России хотят запретить лампочки мощностью выше 50 ватт

Минэнерго выходит на новый этап борьбы с обычными лампочками. Замминистра Антон Инюцын в кулуарах Восточного экономического форума сообщил: ведомство хочет запретить лампы накаливания мощностью выше 50 ватт.

И если министерство подготовит обоснование такой меры, то в правительство предложение внесут до конца года.



С 2011 года в России запрещено производить и продавать лампы накаливания мощностью 100 ватт и более. Инюцын сообщил, что за это время доля светодиодных ламп выросла в стране с двух до 28% рынка. Но, по словам замминистра, нужно поработать над их ценой. Этот вопрос требует серьезного подхода, в том числе с участием экспертного сообщества.









