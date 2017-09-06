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  • 06.09, 11:07
    Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту. авиакомпании, курение, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

    Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

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    Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

    Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

    Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

      Курение на борту российских самолетов теперь может обойтись нарушителям в куда большую сумму, чем установленный штраф в полторы тысячи рублей. Авиакомпания «Победа» начала подавать иски к таким пассажирам.

      Речь идет о случае, который произошел на рейсе Махачкала — Санкт-Петербург в конце июля. Из-за курильщика самолет пришлось экстренно посадить в Москве.

      Теперь «Победа» через суд требует от нарушителя 191 тысячу рублей. Во столько авиакомпания оценила свои расходы: на экстренную посадку, на оплату рабочего времени экипажа и компенсации другим пассажирам рейса.

      Еще два инцидента произошли на рейсах Москва — Махачкала и Махачкала — Москва. Иски к этим пассажирам «Победа» сейчас готовит, с каждого потребуют примерно по 250 тысяч рублей. Если к нарушителям применять обычные штрафы, то по Кодексу об административных правонарушениях курильщик заплатит максимум полторы тысячи.

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