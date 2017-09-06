Авиакомпания «Победа» предъявила крупные штрафы пассажирам за курение на борту

Курение на борту российских самолетов теперь может обойтись нарушителям в куда большую сумму, чем установленный штраф в полторы тысячи рублей. Авиакомпания «Победа» начала подавать иски к таким пассажирам.

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Речь идет о случае, который произошел на рейсе Махачкала — Санкт-Петербург в конце июля. Из-за курильщика самолет пришлось экстренно посадить в Москве.



Теперь «Победа» через суд требует от нарушителя 191 тысячу рублей. Во столько авиакомпания оценила свои расходы: на экстренную посадку, на оплату рабочего времени экипажа и компенсации другим пассажирам рейса.



Еще два инцидента произошли на рейсах Москва — Махачкала и Махачкала — Москва. Иски к этим пассажирам «Победа» сейчас готовит, с каждого потребуют примерно по 250 тысяч рублей. Если к нарушителям применять обычные штрафы, то по Кодексу об административных правонарушениях курильщик заплатит максимум полторы тысячи.