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  • 06.09, 03:33

    Старт ракеты-носителя Ariane 5 прервали из-за неполадок

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    Старт <nobr>ракеты-носителя</nobr> Ariane 5 прервали <nobr>из-за</nobr> неполадок

    Старт ракеты-носителя Ariane 5 прервали из-за неполадок

    Старт <nobr>ракеты-носителя</nobr> Ariane 5 прервали <nobr>из-за</nobr> неполадок

    Компания Arianespace выясняет характер технической проблемы, из-за которой автоматика остановила запуск ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками с космодрома Куру.

    Старт ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане был отложен по техническим причинам. На сайте компании Arianespace велась прямая трансляция запуска.

    Представители компании уже извинились перед заказчиками и сообщили, что ни ракета, ни спутники не получили повреждений.

    Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент компании Arianespace: «Запуск был прерван. Все в порядке, с ракетой и со спутниками все в порядке. Мы проанализируем проблему, чтобы иметь возможность провести запуск как можно скорее. Я бы хотела принести извинения нашим клиентам за эту отсрочку».

    Запуск ракеты с телекоммуникационными спутниками Intelsat 37e и BSAT-4 с космодрома Куру должен был стать пятым для ракет Ariane-5 с начала года, напоминает РИА Новости.

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