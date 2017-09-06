Старт ракеты-носителя Ariane 5 прервали из-за неполадок

Компания Arianespace выясняет характер технической проблемы,
из-за которой автоматика остановила запуск ракеты-носителя Ariane 5 с двумя спутниками с космодрома Куру.
Старт ракеты-носителя Ariane 5 с космодрома Куру во Французской Гвиане был отложен по техническим причинам. На сайте компании Arianespace велась прямая трансляция запуска.
Представители компании уже извинились перед заказчиками и сообщили, что ни ракета, ни спутники не получили повреждений.
Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент компании Arianespace: «Запуск был прерван. Все в порядке, с ракетой и со спутниками все в порядке. Мы проанализируем проблему, чтобы иметь возможность провести запуск как можно скорее. Я бы хотела принести извинения нашим клиентам за эту отсрочку».
Запуск ракеты с телекоммуникационными спутниками Intelsat 37e и BSAT-4 с космодрома Куру должен был стать пятым для ракет Ariane-5 с начала года, напоминает РИА Новости.
Представители компании уже извинились перед заказчиками и сообщили, что ни ракета, ни спутники не получили повреждений.
Люс Фабрегетт, исполнительный вице-президент компании Arianespace: «Запуск был прерван. Все в порядке, с ракетой и со спутниками все в порядке. Мы проанализируем проблему, чтобы иметь возможность провести запуск как можно скорее. Я бы хотела принести извинения нашим клиентам за эту отсрочку».
Запуск ракеты с телекоммуникационными спутниками Intelsat 37e и BSAT-4 с космодрома Куру должен был стать пятым для ракет Ariane-5 с начала года, напоминает РИА Новости.
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