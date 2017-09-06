Квартирный вопрос
ТВ-Эфир
Квартирный вопрос
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.09, 03:33
    Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах. Пентагон, космонавтика, ракеты, спецрепортаж Итогов дня, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКонструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

    Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

    1 комментарий
    Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

    Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

    Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

      Как американцы обнаружили, что еще лет 10 не смогут заменить российские ракетные двигатели на отечественные разработки? Специальный репортаж.

      Несмотря на ухудшение отношений с Москвой и бесконечно ужесточаемые санкции, Вашингтон признал, что все-таки будет покупать ракетные двигатели у России. Причем программа эта продлится куда дольше, чем изначально планировали американцы: как минимум до середины 20 годов. Почему они никак не могут сделать свои, разбирался корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.

      Ракета-носитель Atlas со спутниками на борту начинает свой подъем на российской тяге. Контракт на поставку 101 двигателя, общей стоимостью 1 миллиард долларов, был подписан еще в 1990-х.

      Много лет двигатели РД-180 начинали свой путь в космос из подмосковных Химок грузовиками в аэропорт Шереметьево. Пока американский конгресс не постановил: закупки свернуть, двигатель заменить на «отечественный аналог». Но импортозамещение не получилось.

      Андрей Ионин, член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского: «Не двигатель делается под ракету, а ракета делается под имеющийся двигатель. Поэтому, что значит „заменить двигатель на ракете“? Это значит просто сделать новую ракету, а это миллиарды долларов».

      Так почему американский конгресс требовал отказаться именно от этих закупок? Кроме двигателей для американских ракет Россия экспортирует в США и другую технику. Например, в прошлом году поставили: автомобили — на 45 млн долларов, электрооборудование, включая знакомые всем автомобилистам радары, — на 82 млн. Ядерные реакторы и оборудование для них — более, чем на четверть миллиарда долларов.

      При общем товарообороте в размере более, чем 20 млрд долларов, эти двигатели, примерно по 10 млн долларов за штуку, кажутся каплей в море. Но здесь заканчивается чистая экономика и начинается большая политика. Дело в том, что РД-180 — едва ли не единственная техника, закупаемая в России на деньги из американского бюджета.

      Пентагон в ответ на решение Конгресса посчитал, подумал, и замглавы Минобороны США Роберт Уорк заявил, что дополнительные траты на разработку нового двигателя могут стоить до 5 млрд долларов, которых в бюджете США просто нет.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

      Новости по теме

      Санкции против РФ и ответные меры

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru