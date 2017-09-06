Конструкторы объяснили невозможность «замены» российских двигателей в американских ракетах

Как американцы обнаружили, что еще лет 10 не смогут заменить российские ракетные двигатели на отечественные разработки? Специальный репортаж.
Несмотря на ухудшение отношений с Москвой и бесконечно ужесточаемые санкции, Вашингтон признал, что все-таки будет покупать ракетные двигатели у России. Причем программа эта продлится куда дольше, чем изначально планировали американцы: как минимум до середины 20 годов. Почему они никак не могут сделать свои, разбирался корреспондент НТВ Алексей Квашенкин.
Ракета-носитель Atlas со спутниками на борту начинает свой подъем на российской тяге. Контракт на поставку 101 двигателя, общей стоимостью 1 миллиард долларов, был подписан еще в 1990-х.
Много лет двигатели РД-180 начинали свой путь в космос из подмосковных Химок грузовиками в аэропорт Шереметьево. Пока американский конгресс не постановил: закупки свернуть, двигатель заменить на «отечественный аналог». Но импортозамещение не получилось.
Андрей Ионин, член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского: «Не двигатель делается под ракету, а ракета делается под имеющийся двигатель. Поэтому, что значит „заменить двигатель на ракете“? Это значит просто сделать новую ракету, а это миллиарды долларов».
Так почему американский конгресс требовал отказаться именно от этих закупок? Кроме двигателей для американских ракет Россия экспортирует в США и другую технику. Например, в прошлом году поставили: автомобили — на 45 млн долларов, электрооборудование, включая знакомые всем автомобилистам радары, — на 82 млн. Ядерные реакторы и оборудование для них — более, чем на четверть миллиарда долларов.
При общем товарообороте в размере более, чем 20 млрд долларов, эти двигатели, примерно по 10 млн долларов за штуку, кажутся каплей в море. Но здесь заканчивается чистая экономика и начинается большая политика. Дело в том, что РД-180 — едва ли не единственная техника, закупаемая в России на деньги из американского бюджета.
Пентагон в ответ на решение Конгресса посчитал, подумал, и замглавы Минобороны США Роберт Уорк заявил, что дополнительные траты на разработку нового двигателя могут стоить до 5 млрд долларов, которых в бюджете США просто нет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Ракета-носитель Atlas со спутниками на борту начинает свой подъем на российской тяге. Контракт на поставку 101 двигателя, общей стоимостью 1 миллиард долларов, был подписан еще в 1990-х.
Много лет двигатели РД-180 начинали свой путь в космос из подмосковных Химок грузовиками в аэропорт Шереметьево. Пока американский конгресс не постановил: закупки свернуть, двигатель заменить на «отечественный аналог». Но импортозамещение не получилось.
Андрей Ионин, член-корреспондент российской академии космонавтики им. Циолковского: «Не двигатель делается под ракету, а ракета делается под имеющийся двигатель. Поэтому, что значит „заменить двигатель на ракете“? Это значит просто сделать новую ракету, а это миллиарды долларов».
Так почему американский конгресс требовал отказаться именно от этих закупок? Кроме двигателей для американских ракет Россия экспортирует в США и другую технику. Например, в прошлом году поставили: автомобили — на 45 млн долларов, электрооборудование, включая знакомые всем автомобилистам радары, — на 82 млн. Ядерные реакторы и оборудование для них — более, чем на четверть миллиарда долларов.
При общем товарообороте в размере более, чем 20 млрд долларов, эти двигатели, примерно по 10 млн долларов за штуку, кажутся каплей в море. Но здесь заканчивается чистая экономика и начинается большая политика. Дело в том, что РД-180 — едва ли не единственная техника, закупаемая в России на деньги из американского бюджета.
Пентагон в ответ на решение Конгресса посчитал, подумал, и замглавы Минобороны США Роберт Уорк заявил, что дополнительные траты на разработку нового двигателя могут стоить до 5 млрд долларов, которых в бюджете США просто нет.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии