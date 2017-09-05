Посетителей ресторана в центре Москвы эвакуировали из-за дыма

Около сотни посетителей ресторана в центре Москвы были эвакуированы
из-за возгорания в системе вентиляции.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Информация о происшествии по адресу улица Большая Никитская, дом 12, строение 1 поступила в ГУ МЧС России по Москве. В 4-этажном здании, где на первом этаже расположен ресторан „Уголёк“, произошло загорание жировых отложений в вытяжке. До прибытия пожарных и спасателей было эвакуировано порядка ста посетителей».
В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас пожарные проверяют систему вентиляции в здании, пишет ТАСС.
В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас пожарные проверяют систему вентиляции в здании, пишет ТАСС.
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