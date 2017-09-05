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  • 05.09, 23:00

    Посетителей ресторана в центре Москвы эвакуировали из-за дыма

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    Посетителей ресторана в центре Москвы эвакуировали из-за дыма

    Посетителей ресторана в центре Москвы эвакуировали <nobr>из-за</nobr> дыма

    Около сотни посетителей ресторана в центре Москвы были эвакуированы из-за возгорания в системе вентиляции.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Москве: «Информация о происшествии по адресу улица Большая Никитская, дом 12, строение 1 поступила в ГУ МЧС России по Москве. В 4-этажном здании, где на первом этаже расположен ресторан „Уголёк“, произошло загорание жировых отложений в вытяжке. До прибытия пожарных и спасателей было эвакуировано порядка ста посетителей».

    В МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас пожарные проверяют систему вентиляции в здании, пишет ТАСС.

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