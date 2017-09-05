Ливень повредил автомобильный мост в центре Брянска

Автомобильный мост в центре Брянска временно закрыт
из-за повреждения конструкций ливнем.
Как передает ТАСС, ливень с грозой начался в Брянске около 18:00. Некоторые улицы оказались подтопленными, повалены деревья.
В результате ливня пешеходная часть конструкции моста на проспекте Станке Димитрова оказалась размыта, произошло частичное обрушение. В результате инцидента пострадавших нет. Мост временно закрыт для движения автомобилей.
Место происшествия оцеплено. Ведутся аварийно-восстановительные работы, которые будут длиться всю ночь.
В результате ливня пешеходная часть конструкции моста на проспекте Станке Димитрова оказалась размыта, произошло частичное обрушение. В результате инцидента пострадавших нет. Мост временно закрыт для движения автомобилей.
Место происшествия оцеплено. Ведутся аварийно-восстановительные работы, которые будут длиться всю ночь.
Комментарии