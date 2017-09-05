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  • 05.09, 23:00

    Ливень повредил автомобильный мост в центре Брянска

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    Ливень повредил автомобильный мост в центре Брянска

    Ливень повредил автомобильный мост в центре Брянска

    Автомобильный мост в центре Брянска временно закрыт из-за повреждения конструкций ливнем.

    Как передает ТАСС, ливень с грозой начался в Брянске около 18:00. Некоторые улицы оказались подтопленными, повалены деревья.

    В результате ливня пешеходная часть конструкции моста на проспекте Станке Димитрова оказалась размыта, произошло частичное обрушение. В результате инцидента пострадавших нет. Мост временно закрыт для движения автомобилей.

    Место происшествия оцеплено. Ведутся аварийно-восстановительные работы, которые будут длиться всю ночь.

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