Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

Тайфун стал причиной схода мощного селя, из-за которого город Северо-Курильск оказался затоплен.

Тайфун «Санву» стал причиной схода мощного селя на Сахалине. Потоком грязи перекрыло устье реки Кузьминки, из-за чего она вышла из берегов. Больше всего пострадал город Северо-Курильск, где улицы и жилые дома оказались затоплены. Пострадали две насосные станции, которые качают топливо к дизельным генераторам.



Непростая ситуация и в Петропавловске-Камчатском, где сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего множество домов осталось без электричества.



На ликвидацию последствий брошены силы спасателей и коммунальщиков. По предварительным оценкам ущерб составил десятки миллионов рублей. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.