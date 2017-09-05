Морские дьяволы. Северные рубежи
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Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29
    Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину. Камчатка, Сахалин, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

    Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

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    Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

    Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

    Разрушительный тайфун «Санву» ударил по Сахалину

      Тайфун стал причиной схода мощного селя, из-за которого город Северо-Курильск оказался затоплен.

      Тайфун «Санву» стал причиной схода мощного селя на Сахалине. Потоком грязи перекрыло устье реки Кузьминки, из-за чего она вышла из берегов. Больше всего пострадал город Северо-Курильск, где улицы и жилые дома оказались затоплены. Пострадали две насосные станции, которые качают топливо к дизельным генераторам.

      Непростая ситуация и в Петропавловске-Камчатском, где сильный ветер повалил десятки деревьев, из-за чего множество домов осталось без электричества.

      На ликвидацию последствий брошены силы спасателей и коммунальщиков. По предварительным оценкам ущерб составил десятки миллионов рублей. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

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