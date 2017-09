Певец Робби Уильямс отменил концерты в России

смотреть Робби Уильямс спел, развлек и пожал руки петербургским фанатам

Британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни. Об этом в своем Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое отвечает за организацию концертов музыканта. Ратников добавил, что в ближайшее время будет объявлен порядок возврата денег за билеты.Концерты Уильямса в поддержку его нового альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться 7 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве.В последний раз музыкант приезжал в Россию в апреле 2015 года в рамках мирового турне Let Me Entertain You.