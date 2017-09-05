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  • 05.09, 18:28

    Певец Робби Уильямс отменил концерты в России

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    Певец Робби Уильямс отменил концерты в России

    Певец Робби Уильямс отменил концерты в России

    Певец Робби Уильямс отменил концерты в России
  • Фото Reuters © 2017

    • В агентстве, организующем концерты Уильямса в Петербурге и Москве, сообщили об отмене мероприятий.

    Британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни. Об этом в своем Facebook сообщил Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое отвечает за организацию концертов музыканта. Ратников добавил, что в ближайшее время будет объявлен порядок возврата денег за билеты.

    Концерты Уильямса в поддержку его нового альбома The Heavy Entertainment Show должны были состояться 7 сентября в Петербурге и 10 сентября в Москве.

    смотретьРобби Уильямс спел, развлек и пожал руки петербургским фанатам
    Робби Уильямс спел, развлек и пожал руки петербургским фанатам
    В последний раз музыкант приезжал в Россию в апреле 2015 года в рамках мирового турне Let Me Entertain You.

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