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  • 05.09, 16:56

    Число российских туристов в Турции выросло в девять раз

    1 комментарий
    Число российских туристов в Турции выросло в девять раз

    Число российских туристов в Турции выросло в девять раз

    Число российских туристов в Турции выросло в девять раз
  • Фото: ТАСС

    • В первой половине 2017 года резко увеличилось число российских туристов, посетивших Турцию.

    По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), турпоток в Турцию в первом полугодии вырос почти в девять раз. За это время на турецких курортах побывали более 1,6 миллиона россиян. Таким образом, Турция укрепила свои позиции в пятерке лидеров, став второй по общему количеству отдохнувших в стране россиян.

    Первое место по количеству российских гостей сохранила за собой Абхазия, где за первые шесть месяцев текущего года побывали почти 1,7 миллиона человек (рост 8,3%). Третью строчку занимает Финляндия с показателем в 1,54 миллиона туристов (рост 21,8%). Четвертое и пятое места в выездном потоке из России у Казахстана (1,275 млн человек, рост 1,6%) и Украины (999 тысяч, рост 22,4%).

    В десятку наиболее популярных направлений также вошли Китай, Эстония, Польша, Таиланд и Германия.

    Среди направлений, по которым туроператоры отметили снижение числа поездок, Тунис (146 тысяч, падение на 22%), Марокко (10 тысяч, падение на 23%), Дания (15 тысяч, падение 12%).

    Всего с начала года за границей отдохнули порядка 17,12 миллиона российских туристов. Общий рост турпотока составил почти 29%.

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