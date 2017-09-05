Авиаперевозчикам разрешили использовать электронные посадочные талоны

Минтранс России утвердил приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила, согласно которому авиаперевозчики получили возможность использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.
Посадочный талон теперь может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, который приходит пассажиру на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства). Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре, сообщается на сайте Минтранса.
Минтранс РФ: «При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра службы авиационной безопасности».
В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней, отмечает ведомство.
Минтранс РФ: «При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра службы авиационной безопасности».
В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней, отмечает ведомство.
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