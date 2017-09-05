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  • 05.09, 15:25

    Авиаперевозчикам разрешили использовать электронные посадочные талоны

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    Авиаперевозчикам разрешили использовать электронные посадочные талоны

    Авиаперевозчикам разрешили использовать электронные посадочные талоны

    Минтранс России утвердил приказ об изменениях в Федеральные авиационные правила, согласно которому авиаперевозчики получили возможность использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных.

    Посадочный талон теперь может быть оформлен авиаперевозчиком в виде штрих-кода, который приходит пассажиру на электронный носитель (смартфон, планшет, иные устройства). Кроме того, пассажир сможет самостоятельно распечатать указанный штрих-код на бумаге для его предъявления на досмотре, сообщается на сайте Минтранса.

    Минтранс РФ: «При прохождении досмотра службой авиационной безопасности проверка посадочных талонов может быть проведена путем их сканирования с экрана электронного носителя, предъявляемого пассажиром. Вся информация, получаемая таким образом, сохраняется в электронной базе данных досмотра службы авиационной безопасности».

    В аэропортах, не располагающих необходимым оборудованием для использования электронных посадочных талонов, процедура прохождения досмотра остается прежней, отмечает ведомство.

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