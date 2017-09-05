Московский фитнес-клуб собрал деньги с клиентов и внезапно закрылся

Клиенты столичного фитнес-клуба были вынуждены просить помощи у полицейских, чтобы попасть в зал. Спортсмены приобрели абонементы. Заманчивые цены на услуги, фотографии сотрудников с известным боксером Костей Цзю привлекли внимание публики. Первое время тренажерка работала исправно, но теперь двери клуба неожиданно закрылись.

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Сказка о долгой здоровой жизни в стенах заведения сегодня разбилась о закрытые двери прежде круглосуточного центра. За порогом с утра пораньше оказались десятки желающих прокачать мышцы. А пришлось качать права, так как никто из руководства или персонала к недовольным клиентам так и не вышел. Звездный клиент Константин Цзю тоже не смог внести ясность. Спортсмен признался, что не может даже вспомнить ни клуба, ни тренера, с которым позировал.



В ходе осады фитнес-центра, который в последнее время активно заманивал клиентов выгодными предложениями, выяснилось, что более трехсот человек отдали за абонементы от 15 до 25 тысяч рублей. Например, Виктория Белова оплатила абонемент в бассейн и занятия аэробикой. Вместе с детьми успела посетить всего несколько тренировок, а сейчас думает, с кого требовать потраченные деньги. Впрочем, как оказалось, достучаться до руководства не могли даже сотрудники спортивного заведения. Так, по словам уборщицы Эли, тренерам не платили зарплату уже полгода, ссылались на некие долги перед арендодателями. Сама женщина также не дождалась денег.



В результате, так и не попав в зал, владельцы абонементов написали заявления в полицию. Тем временем, по словам охранников, у помещения уже якобы есть другой владелец и внутри полным ходом идет ремонт. В любом случае клиенты намерены добиться не только возврата потраченных денег, но и выплаты моральной компенсации.



Подробности — в репортаже.

