Сотрудники японского спортзала обманули известного российского блогера

Сегодня стало известно, что спустя 8 лет жизни в Японии известный видеоблогер Сергей Куваев вернулся в Россию. На малую родину он прилетел всего на несколько дней, чтобы проконсультироваться с юристами — каким образом можно призвать к ответу недобросовестных сотрудников японского спортзала.

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В Москве видеоблогера Сергея Куваева уже ждет адвокат. За юридической помощью звезде Сети пришлось обратиться, когда он поневоле стал лицом японских спортзалов. Сам Куваев уверяет — ему это чести не делает, ведь он согласия на использование личных снимков не давал, а о бешеной славе в мире японского бодибилдинга узнал случайно.



В Японию Куваев переехал по приглашению местных кинопродюсеров. Его импозантная внешность позволила сняться в нескольких азиатских фильмах. Он играл русских мафиози и шпионов. Чтобы успешно пройти пробы, сделал портфолио, из которого и произошла утечка снимков.



Сначала мужчина выплеснул возмущение в своем блоге. Подписчики сразу же порекомендовали кумиру не просто пристыдить нахалов, но и наказать. Куваев проявлял великодушие ровно до тех пор, пока претензии к нему не предъявили работодатели. Ведь по сути россиянин нарушил условия контрактов, но как же доказать, что за рекламу он не получил ни йены.



Разумеется, Куваев пытался договориться с владельцами тренажерных залов. Но попытка решить проблему в досудебном порядке успехом не увенчалась. И дело тут не в языковом барьере — японский Куваев знает отлично. А в том, что, как их называет блогер, воришки категорически отказываются признавать, что незаконно используют его фотографии.