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  • 05.09, 10:54

    Путин не знает о возможном выдвижении Собчак на пост президента

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    Путин не знает о возможном выдвижении Собчак на пост президента

    Путин не знает о возможном выдвижении Собчак на пост президента

    Владимир Путин заявил, что ему неизвестно про сообщения в СМИ о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ, но баллотироваться может каждый, если соблюдены установленные законом требования.

    Президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами на Восточном экономическом форуме отказался оценивать, кто лучше из российских женщин-политиков справится с ролью президента — журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Российский лидер отметил, что впервые слышит о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ.

    При это Путин подчеркнул, что баллотироваться может каждый, если соблюдать требования. И добавил, что успех кандидата, будь то, к примеру Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию.

    Владимир Путин, президент РФ: «О том, что она (телеведущая Ксения Собчак) собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты. Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах».

    Ранее ряд СМИ сообщили, что в 2018 году на пост президента в РФ будет претендовать женщина. Журналисты выделили некоторых политиков, среди которых упоминались телеведущая Ксения Собчак и депутат Елена Мизулина.

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