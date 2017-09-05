Путин не знает о возможном выдвижении Собчак на пост президента

Владимир Путин заявил, что ему неизвестно про сообщения в СМИ о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ, но баллотироваться может каждый, если соблюдены установленные законом требования.

Президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами на Восточном экономическом форуме отказался оценивать, кто лучше из российских женщин-политиков справится с ролью президента — журналист Ксения Собчак, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина или председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Российский лидер отметил, что впервые слышит о возможных женщинах-кандидатах на пост президента РФ.



При это Путин подчеркнул, что баллотироваться может каждый, если соблюдать требования. И добавил, что успех кандидата, будь то, к примеру Собчак, зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою кампанию.



Владимир Путин, президент РФ: «О том, что она (телеведущая Ксения Собчак) собирается баллотироваться, я слышу в первый раз. Уверен, что могут быть и другие кандидаты. Это не я должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства. В конечном итоге это определяется на выборах».



Ранее ряд СМИ сообщили, что в 2018 году на пост президента в РФ будет претендовать женщина. Журналисты выделили некоторых политиков, среди которых упоминались телеведущая Ксения Собчак и депутат Елена Мизулина.