На БАМе ударными темпами возводят 6,5-километровый железнодорожный тоннель

В Иркутской области идут работы по реконструкции Байкало-Амурской магистрали. После их завершения пропускная способность БАМа должна вырасти вдвое. Ударными темпами возводят и самый дорогой объект — Байкальский железнодорожный тоннель. Его протяженность составит шесть с половиной километров.

От ближайшего населенного пункта до Байкальского тоннеля минимум три часа непроходимой тайги. Усаживаясь в тесных вагончиках, рабочие скрываются внутри пятикилометровой шахты. Там, где в клубах пыли и лучах искусственного света четвертый год идет главная стройка поколения.



После сочинской олимпиады сюда привезли многотонный стометровый бур. С его помощью, признаются рабочие, стройка сократилась едва ли не в половину. Оставшийся участок обещают пройти уже к следующему марту. Могли бы и раньше, говорят строители, но из-за плотности камня быстро изнашиваются так называемые шарошки — небольшие роликовые зубцы, с помощью которых комплекс и выполняет свои функции.



Первые поезда здесь пройдут уже через два года. Новая ветка байкальского тоннеля позволит увеличить грузопотоки БАМа как минимум в полтора раза. Разгрузить магистраль поможет и вторая линия ленского моста. Ее строительство сейчас завершается в Иркутской области.



Владимир Козлов, руководитель проекта «Трансюжстрой»: «Предстоят работы по установке безбаластного полотна. Окраска, монтаж перильных ограждений для эксплуатирующих организаций».



Новая линия стала дополнением исторического моста 74-го года. Она даже держится на тех же сваях, что и знаменитый памятник. Правда выполнена уже по другой технологии. Вместо деревянных шпал основанием служат бетонные блоки. Такая конструкция, обещают строители, сможет много лет выдерживать потоки многотонных грузовых поездов. Открыть движение на этом участке планируют уже к следующему году.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Александра Терехина.