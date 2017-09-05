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  • 05.09, 12:25
    Российские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций. войны и вооруженные конфликты, врачи, медицина, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций

    Российские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций

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    Российские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций

    Российские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций

    Российские хирурги в Сирии за две недели провели 70 сложнейших операций

      Российские военные врачи за последние полмесяца провели в Сирии десятки сложнейших операций и продолжают делиться опытом с местными специалистами.

      Ахмад впервые, пускай и с помощью отца, встает на обе ноги и делает первые три шага вперед, и еще три шага назад. Еще две недели назад опасался, что не пойдет никогда.

      Ахмад Баруф: «Огнестрельное ранение. Боевики вели огонь из крупнокалиберного пулемета. Я думал, что потерял ногу. Врачи сказали, что почти ничего не осталось от одной кости — она уменьшилась на двенадцать сантиметров».

      Таких раненых в Сирии несколько тысяч человек. И потому руководство страны обратилось за помощью к России. Сюда в качестве эксперимента, на две недели, направили несколько десятков российских хирургов для работы с тяжелоранеными мирными жителями. Вместе с сирийскими медиками наши врачи провели уже семьдесят операций.

      Сергей Телищук, хирург военного госпиталя имени Бурденко: «Сирийские коллеги рядом с нами. Замечательные хирурги, которые быстро перенимают опыт и, я надеюсь, очень скоро не будут нуждаться в нашей помощи».

      Российские специалисты в один голос говорят, что их коллеги — профессионалы. Им не хватало лишь новейших передовых технологий, новейшего оборудования и времени на обучение. Сейчас, когда на большей части страны устанавливается мир, ситуация меняется.

      Сергей Телищук, хирург военного госпиталя имени Бурденко: «Порой по 50–70 в день поступало раненых, которых надо было просто спасть, а не заниматься какой-то „эстетикой“ или восстановлением».

      Сирийские врачи безмерно благодарны за помощь со стороны России. И дело не только в высокой квалификации наших хирургов. По словам директора госпиталя, вначале россиян привезли в больницу, находящуюся в безопасном месте. Однако там не было необходимого оборудования. И тогда российские хирурги выбрали центральный госпиталь, вокруг которого не осталось ни одного целого здания и еще недавно были обстрелы. Сирийским врачам специалисты из России запомнятся как очень мужественные люди.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.

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