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  • 05.09, 00:18

    Немец перенес рекордные 29 кружек с пивом в Баварии

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    Немец перенес рекордные 29 кружек с пивом в Баварии

    Немец перенес рекордные 29 кружек с пивом в Баварии

    Немец перенес рекордные 29 кружек с пивом в Баварии
  • Фото Reuters © 2017

    • В мировой Мекке пивоварения Баварии побили мировой рекорд: участник ярмарки сумел взять в руки сразу 29 кружек с пенным.

    Рекорд на ярмарке в городе Абенсберг поставил Оливер Штрюмпфель. Сначала он поднял 27 кружек, что уже было больше мирового рекорда, затем решил взять новую высоту и взял 31 кружку.

    Мужчина ухитрился пронести кружки 40 метров, однако на финише одна кружка упала, а из другой вылилось более 10 процентов пива. Поэтому судьи засчитали ему только 29 кружек, сообщает Deutsche Welle.

    Отмечается, что баварец готовился побить свой же рекорд от 2014 года — 25 кружек — с февраля. Он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет побить свой рекорд уже в следующем году.

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