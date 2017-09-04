Немец перенес рекордные 29 кружек с пивом в Баварии

В мировой Мекке пивоварения Баварии побили мировой рекорд: участник ярмарки сумел взять в руки сразу 29 кружек с пенным.
Рекорд на ярмарке в городе Абенсберг поставил Оливер Штрюмпфель. Сначала он поднял 27 кружек, что уже было больше мирового рекорда, затем решил взять новую высоту и взял 31 кружку.
Мужчина ухитрился пронести кружки 40 метров, однако на финише одна кружка упала, а из другой вылилось более 10 процентов пива. Поэтому судьи засчитали ему только 29 кружек, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что баварец готовился побить свой же рекорд от 2014 года — 25 кружек — с февраля. Он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет побить свой рекорд уже в следующем году.
Мужчина ухитрился пронести кружки 40 метров, однако на финише одна кружка упала, а из другой вылилось более 10 процентов пива. Поэтому судьи засчитали ему только 29 кружек, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что баварец готовился побить свой же рекорд от 2014 года — 25 кружек — с февраля. Он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет побить свой рекорд уже в следующем году.
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