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  • 04.09, 22:47

    ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

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    ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

    ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

    Центральный Банк Узбекистана вдвое девальвировал курс национальной валюты. С завтрашнего дня один доллар США в стране будет стоить 8100 сумов.

    В сообщении ЦБ отмечается, что новый курс установлен на основе «анализа динамики курсообразующих факторов в 2003–2017 годах». Кроме этого, на решение ЦБ повлияли «результаты тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам».

    Курс ЦБ, как и сейчас, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на биржевых торгах на предыдущей неделе. До последнего времени доллар стоил в Узбекистане 4200 сумов, передает «Интерфакс».

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