ЦБ Узбекистана в два раза девальвировал курс национальной валюты

Центральный Банк Узбекистана вдвое девальвировал курс национальной валюты. С завтрашнего дня один доллар США в стране будет стоить 8100 сумов.
В сообщении ЦБ отмечается, что новый курс установлен на основе «анализа динамики курсообразующих факторов в 2003–2017 годах». Кроме этого, на решение ЦБ повлияли «результаты тестовых сделок по реализации банками иностранной валюты предприятиям-импортерам».
Курс ЦБ, как и сейчас, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на биржевых торгах на предыдущей неделе. До последнего времени доллар стоил в Узбекистане 4200 сумов, передает «Интерфакс».
Курс ЦБ, как и сейчас, будет устанавливаться каждый понедельник как среднее значение курсов, зафиксированных на биржевых торгах на предыдущей неделе. До последнего времени доллар стоил в Узбекистане 4200 сумов, передает «Интерфакс».
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