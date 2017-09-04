Наркоманы со смехом отрезали голову приятелю в Свердловской области: видео

В Сеть попало видео, на котором двое молодых людей, расчленивших своего приятеля, смеются над его останками. 18+

Действие происходит в залитой кровью ванной комнате. Судя по кадрам, молодые люди находятся под действием психотропных веществ. Один из них со смехом демонстрирует на камеру отрезанную голову своего приятеля, а затем кидает ее в душевую кабину, где лежит тело.



Второй участник видео в таком же позитивном ключе комментирует происходящие. «Это кто вообще без башки», — говорит он о лежащем в душевой кабине теле.



По данным СМИ, убитый — 34-летний житель Нижней Туры по имени Олег. Его убийцы объявлены в розыск, они не являются жителями Свердловской области.