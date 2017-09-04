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  • 04.09, 18:15
    В Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа. Москва, грипп и ОРВИ, медицина, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа

    В Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа

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    В Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа

    В Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа

    В Москве у станций метро начали делать бесплатные прививки от гриппа
    • Фото: mos.ru

      • В столице защититься от гриппа теперь можно, не отходя от метро.

      Возле станций подземки открылись десятки мобильных пунктов вакцинации. Прививку делают за считаные минуты. Из документов нужен только российский паспорт.

      По словам медиков, препарат безопасен и подходит даже беременным. Мобильные пункты будут работать в сентябре и октябре. За это время, как ожидают врачи, там сделают прививки 150 тысяч человек. А всего вакцинацию пройдут больше четырех миллионов москвичей.

      В Twitter метрополитена опубликован список станций, у которых работают пункты вакцинации. Так, сегодня получить вакцину можно до 20:00 около станций «Речной вокзал», «Царицыно», «Домодедовская», «Петровско-Разумовская», «Тульская», «Молодёжная», «Бауманская»,« ВДНХ», «Тёплый Стан», «Бульвар Рокоссовского», «Тушинская» и «Перово». С 11 сентября привиться можно будет у станций МЦК.


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