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  • 04.09, 15:13

    Генерал ФСБ поставил диагноз главе СБУ после заявления о терактах

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    Генерал ФСБ поставил диагноз главе СБУ после заявления о терактах

    Генерал ФСБ поставил диагноз главе СБУ после заявления о терактах

    Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов прокомментировал заявление главы СБУ Василия Грицака, обвинившего Россию в организации терактов на Украине.

    По словам Михайлова, при Грицаке СБУ превратилась в организованное преступное сообщество, живущее в мире своих представлений о праве. Отсутствие результатов в борьбе с коррупцией и шпионажем заставляет искать оправдания, сообщает НСН.

    Александр Михайлов: «Для этого выдвигаются некие идеи, связанные с террористическими актами на территории Украины. Мы о таких актах ничего не слышали, не знаем. Если они пытаются выдать криминальные преступления за теракты, то это „Майдан головного мозга“».

    Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил Россию в организации терактов в Одессе, Херсоне и других городах, а также в подготовке полномасштабной военной операции на Украине.

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