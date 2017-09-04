Генерал ФСБ поставил диагноз главе СБУ после заявления о терактах

Генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов прокомментировал заявление главы СБУ Василия Грицака, обвинившего Россию в организации терактов на Украине.
По словам Михайлова, при Грицаке СБУ превратилась в организованное преступное сообщество, живущее в мире своих представлений о праве. Отсутствие результатов в борьбе с коррупцией и шпионажем заставляет искать оправдания, сообщает НСН.
Александр Михайлов: «Для этого выдвигаются некие идеи, связанные с террористическими актами на территории Украины. Мы о таких актах ничего не слышали, не знаем. Если они пытаются выдать криминальные преступления за теракты, то это „Майдан головного мозга“».
Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил Россию в организации терактов в Одессе, Херсоне и других городах, а также в подготовке полномасштабной военной операции на Украине.
Александр Михайлов: «Для этого выдвигаются некие идеи, связанные с террористическими актами на территории Украины. Мы о таких актах ничего не слышали, не знаем. Если они пытаются выдать криминальные преступления за теракты, то это „Майдан головного мозга“».
Ранее глава СБУ Василий Грицак обвинил Россию в организации терактов в Одессе, Херсоне и других городах, а также в подготовке полномасштабной военной операции на Украине.
Комментарии